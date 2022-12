Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß: Schwerverletzter

Berlin - Bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Schöneberg ist ein 28 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen an der Halswirbelsäule in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei ermittelt gegen den 23 Jahre alten Fahrer des anderen Wagens. Im Raum steht, dass er die Vorfahrt nicht beachtet habe.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Wagen des 23-Jährigen am Montagabend ungebremst auf die Kreuzung Fuggerstraße/Martin-Luther-Straße und kollidierte dort mit dem Auto des 28-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Wagen des Schwerverletzten mehrfach und kam erst auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 23-Jährige und seine vier Mitfahrer blieben unverletzt.