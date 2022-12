Auto überschlägt sich nach Frontalzusammenstoß

Weimar - Bei einem Überholmanöver ist das Auto eines 35-Jährigen bei Weimar frontal mit dem Gegenverkehr kollidiert und hat sich überschlagen. Bei dem Unfall am Samstagabend entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 35-Jährige sowie die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt. Der Mann startete den Angaben zufolge auf einer Landstraße zwischen den Weimarer Ortsteilen Gelmeroda und Legefeld einen Überholversuch. Das Fahrzeug des 35-Jährigen kam nach dem Zusammenstoß in einem Straßengraben zum Liegen.

Die Landstraße wurde für etwa drei Stunden gesperrt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.