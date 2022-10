Auto überschlägt sich bei Jena: Fahrerin leicht verletzt

Jena - Ein Auto hat sich in der Nähe von Jena überschlagen, die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die 24-Jährige war am frühen Sonntagmorgen vom Stadtrodaer Ortsteil Gernewitz (Saale-Holzland-Kreis) nach Jena unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Es sei stark neblig und dunkel gewesen. In einer Kurve kam der Wagen demnach von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf den Rädern stehen. Die leicht verletzte Fahrerin kam in ein Krankenhaus nach Jena. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 7000 Euro. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.