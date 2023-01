Auto rutscht auf A1 in Graben: Drei Kinder verletzt

Heidenau - Bei einem Unfall zwischen zwei Autos auf der Autobahn 1 bei Heidenau im Landkreis Harburg sind drei Kinder verletzt worden. Die Wagen hatten sich am Sonntagmittag aus bisher ungeklärter Ursache seitlich berührt, sagte eine Polizeisprecherin. Der mit sieben Menschen besetzte Wagen auf der rechten Spur kam von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Drei Kinder wurden dabei leicht verletzt. Für die Aufräumarbeiten mussten die beiden rechten Fahrstreifen in dem Bereich kurzzeitig gesperrt werden.