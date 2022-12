Auto prallt gegen Sattelzug: 51-Jähriger stirbt

Horsmar - Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug ist ein Autofahrer auf der B247 im Unstrut-Hainich-Kreis gestorben. Der 51-Jährige kam am Mittwochmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Abzweigen Horsmar und Lengefelder Warte in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein erheblicher Sachschaden.