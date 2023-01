Auto prallt gegen Baum: Vater und Tochter verletzt

Oldenburg - Ein 27-jähriger Autofahrer und seine zweijährige Tochter sind in Lindern (Landkreis Cloppenburg) gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Sie fuhren am Montagabend aus Westerstede Richtung Ocholt, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang unbekannten Gründen sei der 27-Jährige mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die Westersteder Straße musste zur Unfallbergung vollgesperrt werden.