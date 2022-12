Bülkau - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Bülkau (Landkreis Cuxhaven) lebensgefährlich verletzt worden. Am Donnerstagmittag kam die 48-Jährige aus Bülkau von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum am Straßenrand, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.