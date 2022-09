Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Pirna - Ein Autofahrer ist in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit seinem Wagen verunglückt. Das Auto kam am Mittwochabend im Staddteil Sonnenstein links von der Straße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß gegen ein Schild und einen Baum, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 66 Jahre alte Fahrer wurde in eine Klinik gebracht, in der er starb. Die Polizei ermittelt. Offenbar war ein medizinisches Problem Auslöser für den Unfall, wie es hieß.