Auto prallt gegen Baum: 84-Jährige stirbt

Schönborn - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Schönborn und Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) ist eine 84-jährige Frau als Beifahrerin ums Leben gekommen. Der 85-jährige Ehemann habe am Montag auf der Landstraße einen Lastwagen überholt und sei in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, berichtete ein Polizeisprecher. Dann sei das Auto mit den beiden Senioren gegen einen Baum geprallt. Die 84-Jährige starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Der Ehemann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der 84-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sei nur leicht verletzt worden, berichtete die Polizei. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurden Gutachter eingeschaltet.