Auto prallt gegen Baum: 61-Jähriger tot

Salzwedel - Ein 61-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B190 Richtung Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel) tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der Mann am Dienstagmorgen von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Auto gegen einen Baum. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Während der Bergungsmaßnahmen wurde die B190 für mehrere Stunden vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.