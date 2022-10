Auto kracht in Hauswand

Oldenburg - Ein 21-jähriger Autofahrer ist in eine Hauswand in Oldenburg gekracht und soll danach nackt über die Straße gelaufen sein. Der Fahrer war am Mittwoch zu schnell unterwegs, wie ein Polizeisprecher am späten Abend sagte. Er verlor demnach die Kontrolle über sein Auto, durchbrach eine Hecke, zerstörte einen Unterstand und durchschlug schließlich die Mauer des Anwesens. Dann soll er nackt aus dem Auto gestiegen und über die Straße gelaufen sein, bis ihn die Polizei einfing. Zudem soll er Drogen eingenommen haben.

Er und seine 21-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Eine 46-jährige Bewohnerin, die sich im Haus befand, wurde den Angaben zufolge durch Trümmer ebenso leicht verletzt. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.