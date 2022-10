Auto kracht in Garagenwand: Ein Verletzter

Holzhausen - Ein Autofahrer hat in Holzhausen (Landkreis Hildburghausen) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist frontal in eine Garagenwand gefahren. Die Wand hielt dem Aufprall am Sonntagabend nicht stand und stürzte komplett ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto wurde demnach erst von der Fassade eines Wohnhauses gestoppt. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 45.000 Euro. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, war zunächst unklar.