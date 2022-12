Auto kommt von Straße ab: Frau schwer verletzt

Dürrhennersdorf - Eine 60 Jahre alte Autofahrerin hat sich bei einem Unfall in Dürrhennersdorf (Landkreis Görlitz) schwer verletzt. Sie geriet am ersten Weihnachtsfeiertag mit ihrem Wagen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Wie die Polizei am Montag mitteilte, landete der Wagen auf dem Dach und die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten sie und brachten sie in ein Krankenhaus.