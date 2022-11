Auto fängt beim Stromtanken Feuer und brennt aus

Bischofswerda - Beim Stromtanken hat ein Hybrid-Auto in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) Feuer gefangen. Die Polizeidirektion Görlitz ging am Freitag von einem technischen Defekt und einem Totalschaden am Fahrzeug aus. Bei dem nächtlichen Löscheinsatz seien drei Feuerwehren mit insgesamt 13 Kameraden beteiligt gewesen, hieß es. Der Wagen sollte am Freitag abgeschleppt und näher untersucht werden. Den Schaden vermochte die Polizei zunächst nicht zu beziffern.