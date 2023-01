Auto fährt gegen Baum: 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Rastdorf - Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist in Rastdorf (Landkreis Emsland) mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gefahren. Der Mann wurde bei dem Aufprall in der Nacht auf Montag lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Er verlor demnach in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Die Ursache für den Unfall war den Angaben nach am Montag zunächst unklar. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Nordstraße war am frühen Montagmorgen mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 30 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen vor Ort.