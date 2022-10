Auto erfasst im Dunkeln Jugendlichen und verletzt ihn schwer

Wallhausen/Halle - Ein Autofahrer hat auf einer Landstraße bei Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz am späten Freitagabend einen dunkel gekleideten Jugendlichen erfasst und schwer verletzt. Dem 17-Jährigen habe der Autofahrer auf der L 151 bei Wallhausen nicht mehr ausweichen können, da er ihn zu spät gesehen habe, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Der junge Mann sei von dem Fahrzeug seitlich erfasst worden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle, Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.