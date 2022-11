Auslosung: Leipzig droht Manchester City

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig droht für das Achtelfinale der Champions League das Los Manchester City. Der englische Meister liegt am Montag ebenso im Topf der potenziellen Gegner wie der FC Chelsea, Tottenham Hotspur, die SSC Neapel, Benfica Lissabon und der FC Porto. Mathematisch am wahrscheinlichsten wäre aufgrund der Los-Regularien Neapel. Einen Wunschgegner hat Trainer Marco Rose nicht, dafür aber ein sportliches Ziel. „Es muss nicht zwingend Schluss im Achtelfinale sein. Wenn wir schon mal dabei sind, wollen wir auch mehr“, sagte der 46-Jährige. Die Auslosung beginnt um 12.00 Uhr am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon.