drogenfund Ausgerechnet im Brokkoli: Zoll findet 140 Kilo Kokain

Der Zoll hat bei einer Kontrolle im Hamburger Hafen eine Ladung von 140 Kilogramm Kokain entdeckt. Das Rauschgift war in einem Container gelagert, in dem eigentlich Brokkoli verfrachtet werden sollte - und weckt damit Erinnerungen an eine Äußerung der ehemaligen Bundesdrogenbeauftragten.