Auseinandersetzung an Tankstelle: Ein Verletzter

Wustermark - Bei einer Auseinandersetzung auf dem Gelände einer Tankstelle in Wustermark (Landkreis Havelland) ist ein Mensch verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Gruppen an dem Zwist in der Nacht zu Donnerstag beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Polizisten trafen an der Tankstelle aber nur die verletzte Person an, weitere Beteiligte waren nicht mehr vor Ort.

Die Hintergründe der Auseinandersetzungwaren unklar. Die Verletzung sei nicht durch eine Schusswaffe verursacht worden, teilte die Polizei mit. Bei einer Fahndung kamen ein Hubschrauber und ein Fährtenhund zum Einsatz.