Aus Auto ausgestiegen: Mann auf A29 tödlich verletzt

Oldenburg - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 29 bei Oldenburg von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen samt Anhänger am Mittwochnachmittag in Richtung Ahlhorn unterwegs, als er zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug auf dem Seitenstreifen hielt und aus zunächst unbekannten Gründen ausstieg, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Während er sich dort aufhielt, wurde er den Angaben zufolge von einem vorbeifahrenden Lkw angefahren. Der Mann, dessen Identität noch unklar war, erlitt demnach schwerste Verletzungen und starb noch am Unfallort. Die Fahrbahn war noch am späten Abend in Richtung Ahlhorn gesperrt. Der 31-jährige Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt war sowie weitere Details und Hintergründe zum Unfallgeschehen waren zunächst nicht bekannt.