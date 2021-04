Auktion: Historisches Kuvert aus Weimar bringt 19.000 Euro

Weimar/Wiesbaden - Bei einer Auktion historischer Briefmarken in Wiesbaden ist am Samstag auch ein seltenes Telegrammkuvert aus Weimar versteigert worden. Die „Telegraphische Depesche“ von Thurn & Taxis aus Weimar von 1857 brachte 19 000 Euro ein, wie eine Sprecherin des Auktionshauses Heinrich Köhler am Sonntag mitteilte. Aufgerufen war das philatelistische Kleinod für 5000 Euro. Es war seinerzeit von Weimar nach Apolda geschickt worden. Bei dem Stück handelt es sich den Angaben zufolge um ein Telegramm-Kuvert der sogenannten letzten Meile von der Telegrafenstation an den Empfänger.

Im Jahr 1850 war in Sachsen die erste Telegrafenlinie Dresden-Leipzig im November für private Nutzer zugänglich gemacht worden. Für die weitere Zustellung an die Empfänger, die meist nicht direkt an der Telegrafenstation wohnten, waren Boten der Station oder die Post zuständig. Dafür standen dekorative Umschläge zur Verfügung. Um einen solchen handelte es sich bei dem versteigerten Exemplar, das aus der Briefmarkensammlung des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub stammt.

Das Adelsgeschlecht Thurn und Taxis hatte im Mittelalter das europäische Postwesen begründet. Nachfahren der Begründer betrieben die Post in verschiedenen deutschen Fürstentümern, darunter auch in Sachsen-Weimar und Sachsen-Coburg und Gotha.