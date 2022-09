Aufwärtstrend gestoppt: Magdeburg verliert Ostderby

Rostock - Altbekannte Schwächen in der Verteidigung haben den leichten Aufwärtstrend von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg nach nur einem Spiel schon wieder gestoppt. Der FCM verlor am Samstag im Ostderby bei Hansa Rostock mit 1:3 (0:2). Im Ostseestadion gelang Kai Pröger am neunten Spieltag schon in der ersten Halbzeit ein Doppelpack (30. und 41. Minute). Lukas Fröde entschied das Spiel endgültig (64.). Baris Atik, gerade von einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt, vergab für den FCM einen schwach geschossenen Foulelfmeter (84.) gegen Hansa-Keeper Markus Kolke. Fast mit dem Schlusspfiff gelang ihm noch der Ehrentreffer (90. +4).

Für die Magdeburger, die besonders in der ersten Halbzeit zahlreiche gute Chancen ausließen, war es nach dem ersten Liga-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen Erstliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth die sechste Niederlage der Saison. Die Mannschaft von Christian Titz rutschte damit wieder tiefer in den Tabellenkeller der 2. Liga.