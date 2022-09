Auftakt für Achava Festspiele: Mehr als 50 Veranstaltungen

Weimar - Das Miteinander zwischen Religionen und Kulturen wird in den kommenden zwei Wochen wieder bei den Achava Festspielen in Thüringen zelebriert. Bis zum 25. September stehen mehr als 50 Veranstaltungen auf dem Programm - von Konzerten, Straßenfesten, Lesungen, Ausstellungen bis zu Stadtführungen und Kochkursen. Das Eröffnungskonzert bestreitet am Samstagabend im Deutschen Nationaltheater Weimar das Quartett Sadaqa. Unter künstlerischer Verstärkung des preisgekrönten Jugendchors der schola cantorum weimar treten die Musiker in einen facettenreichen musikalischen Dialog.

Das Eröffnungskonzert bildet gleichzeitig den Ausklang des diesjährigen Weimarer Kunstfestes. Achava ist hebräisch und bedeutet Brüderlichkeit. „Die Achava Festspiele setzen ein deutliches Zeichen der Mitmenschlichkeit und wirken damit sowohl nach Thüringen hinein als auch über unser Land hinaus“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Vorfeld. „In einem Jahr der globalen Krisen und vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine bekommen die Aussagen von Achava eine ganz besondere Aktualität.“

Als neuer Partner der Achava Festspiele präsentiert sich in diesem Jahr die Stadt Gotha mit mehreren Veranstaltungen, die einen Querschnitt jüdischen Lebens in Gotha darstellen. So wird unter anderem zum ersten Mal seit mehr als 75 Jahren wieder ein jüdischer Gottesdienst in Gotha gefeiert. In Weimar gehören unter anderem Zeitzeugengespräche mit Buchenwald-Überlebenden zu den Schwerpunkten der Festspiele. Weitere Veranstaltungsorte sind nach Angaben der Festspielleitung Erfurt, Eisenach sowie Arnstadt und Bad Salzungen.