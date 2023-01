Auffahrunfall mit sieben Fahrzeugen bei Hannover

Hannover - Bei einem Auffahrunfall mit sieben Fahrzeugen sind am Montag auf der Autobahn 7 bei Hannover nach Angaben der Feuerwehr vier Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Morgen in Fahrtrichtung Kassel in Höhe der Abfahrt Hannover-Anderten, wie die Feuerwehr der Landeshauptstadt mitteilte. Beteiligt waren sechs Personenwagen und ein Kleintransporter, in denen insgesamt elf Menschen saßen. Die Fahrzeuge seien stark beschädigt worden.

Der Verkehr wurde auf dem dreispurigen Abschnitt zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser in Hannover gebracht. Die Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf rund 80.000 Euro, die Polizei nannte eine Summe von etwa 42.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte eine 40 Jahre alte Autofahrerin wegen eines Staus abgebremst. Eine 19-Jährige, die mit ihrem Wagen hinter der Frau fuhr, erkannte die Situation demnach zu spät und fuhr auf. Die beiden Fahrzeugführer der dahinter fahrenden Wagen konnten abbremsen, doch ein 23-Jähriger fuhr auf. Im weiteren Verlauf bremste eine 59-Jährige ebenfalls zu spät und prallte mit ihrem Wagen auf das Auto des 23-Jährigen. Danach fuhr eine 29-jährige Fahrzeugführerin auf das Stauende auf.