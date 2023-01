Auffahrunfall auf A72: Frau schwer verletzt

Chemnitz - Bei dem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am Freitagnachmittag auf der Autobahn 72 sind eine Frau schwer und zwei Männer leicht verletzt worden. Wie die Polizei in Chemnitz am Samstag mitteilte, saß die 46-Jährige in dem Wagen, der durch ein nachfolgendes Auto auf die anderen Fahrzeuge geschoben wurde. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. An drei Autos und einem Kleintransporter entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die 46-Jährige, der 23 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters und ein 20-Jähriger konnten am Stauende auf Höhe des Parkplatzes Neukirchner Wald zwischen Stollberg und Chemnitz noch abbremsen, ein 63-Jähriger aber nicht. Zur Unfallursache wurden keine Angaben gemacht.