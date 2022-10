Aufbauspieler Wes Clark kehrt zu den Niners Chemnitz zurück

Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat US-Aufbauspieler Wes Clark zurückgeholt. Clark habe sich zu einem Engagement in Chemnitz bis zum Ende der laufenden Saison entschlossen, hieß es in einer Mitteilung des Clubs am Dienstag. Der 1,83 Meter große Clark trug bereits im Herbst 2020 das Chemnitzer Trikot. „Die Entscheidung fiel mir sehr leicht. Ich habe eine großartige Beziehung zu Coach Rodrigo Pastore und den Mitarbeitern der Niners. Ich möchte dem Team einfach nur helfen zu gewinnen“, sagte der 27-Jährige der Mitteilung zufolge.

Die Chemnitzer haben ihre ersten beide Spiele in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga verloren. Am Samstag (20.30 Uhr) steht in der BBL das Derby gegen Syntainics MBC aus Weißenfels an. Dort soll Clark zu seinem ersten Einsatz kommen. Zuvor spielen die Niners im Fiba Europe Cup am Mittwoch (17.00 Uhr) noch gegen Hapoel Galil Elion (Israel).