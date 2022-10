Auf A29 aus Auto ausgestiegen: 56-Jähriger stirbt

Oldenburg - Ein 56-Jähriger ist auf der Autobahn 29 bei Oldenburg aus seinem Auto ausgestiegen, von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Mittwochnachmittag mit seiner 49 Jahre alten Ehefrau im Wagen samt Anhänger in Richtung Ahlhorn unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug sah sie im Rückspiegel, dass sich Sicherungen am Anhänger gelöst hatten. Sie hielt mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen und bat den 56-Jährigen, das Problem zu beheben. Er stieg aus und wurde vom Sattelzug eines 31-Jährigen erfasst.

Der 56-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und starb noch am Unfallort. Der 31 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs, die 49-Jährige und eine weitere, 26 Jahre alte Frau in ihrem Wagen wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Sie blieben zwar unverletzt, mussten aber psychologisch betreut werden. Die Fahrbahn war am späten Abend zunächst in Richtung Ahlhorn gesperrt, wurde aber nach kurzer Zeit freigegeben.