Audimax der Universität Leipzig von Klimaaktivisten besetzt

Leipzig - Klimaaktivisten der Gruppe „End Fossil: Occupy!“ haben am Montagnachmittag das Audimax der Leipziger Universität besetzt. Es seien zwanzig Personen vor Ort, sagte der Sprecher der Universität, Carsten Heckmann, der Deutschen Presse-Agentur. Die Gruppe hatte eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Monaten mehr als 40 Hörsäle weltweit besetzt, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. In Leipzig forderten die Aktivisten die Universität unter anderem dazu auf, bis 2030 klimaneutral zu werden.