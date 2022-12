Assistenz-Team um Kulig verlängert beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg - Frauen-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die Verträge mit seinem Trainerassistenzteam verlängert und Torwarttrainer Marcel Schulz von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Dies gab der deutsche Meister am Dienstag bekannt. Chefcoach Tommy Stroot hatte sich bereits im Mai bis 2025 an den VfL gebunden. Jetzt folgten die Assistentinnen Sabrina Eckhoff, Eva-Maria Virsinger und Kim Kulig, die 2009 mit dem deutschen Nationalteam Europameisterin war, sowie Torwarttrainerin Alisa Vetterlein sowie Analyst Gerhard Waldhart mit der gleichen Laufzeit.

„Ich bin äußerst glücklich, dass unser Trainerteam über die laufende Saison hinaus zusammenbleibt und seine Arbeit in dieser Konstellation fortsetzt“, sagte der Sportliche Leiter Ralf Kellermann. „Fachlich und menschlich passt in dieser Gruppe einfach alles zusammen, was nicht gleichbedeutend ist, dass alle immer der gleichen Meinung sind.“