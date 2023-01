Arbeitsminister: „Boris Pistorius ist ausgezeichnete Wahl“

Berlin - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Entscheidung für den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) als künftigen Bundesverteidigungsminister begrüßt. „Boris Pistorius ist eine ausgezeichnete Wahl“, sagte Heil am Dienstag in Berlin. „Er ist klug, er ist erfahren, er ist durchsetzungsstark“, sagte Heil, der nach der Rücktrittsankündigung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) selbst als möglicher Nachfolger im Gespräch gewesen war. Pistorius soll am Donnerstag offiziell Lambrechts Nachfolger werden.

„Das Bundesverteidigungsministerium, die äußere Sicherheit und auch die Truppe haben einen starken Minister verdient“, so Heil. „Ich finde, der Bundeskanzler hat richtig entschieden.“ Heil sagte, seiner Einschätzung nach sei über die Personalie „relativ rasch“ entschieden worden. „Er wird am Donnerstag im Bundestag vereidigt, und das zeigt: Die Bundesregierung ist in diesem wichtigen Bereich, zumal in diesen Zeiten, voll handlungsfähig.“ Er selbst habe als Bundesarbeitsminister noch viel vor, bekräftigte Heil.

Augenzwinkernd meinte Heil, der selbst Niedersachse ist: „Ich bin stolz, dass ich jetzt einen zweiten Niedersachsen im Kabinett habe.“