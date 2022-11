Arbeitsmarktzahlen für Oktober werden veröffentlicht

Halle - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert am heutigen Tag (10.00 Uhr) über die Entwicklungen am Arbeitsmarkt in Thüringen im Oktober. Zuletzt war die Arbeitslosigkeit leicht gesunken. Insgesamt waren im September rund 60.000 Frauen und Männer in Thüringen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote verringerte sich von 5,6 Prozent im August auf 5,5 Prozent. Insgesamt gab es allerdings mehr Menschen auf Arbeitssuche als ein Jahr zuvor.