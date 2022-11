Arbeitslosigkeit sinkt im Oktober auf 7,1 Prozent

Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit weiter gesunken. Mitte Oktober waren rund 77.600 Arbeitslose registriert, 1300 weniger als im September. Die Arbeitslosenquote sank in Sachsen-Anhalt binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent im Oktober, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 6,6 Prozent. Trotz aktueller Belastungen der Wirtschaft zeige sich der Arbeitsmarkt weiter sehr beständig, sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. Dazu beigetragen habe der Ausbildungs- und Studienbeginn sowie das spätsommerliche Wetter, um weiter im Freien arbeiten zu können. Den milden Oktober spürte auch die Tourismusbranche, hieß es. Stichtag für die Erhebung war der 13. Oktober.