Arbeitslosigkeit im September leicht gesunken

Halle - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist im September gesunken. Rund 79.800 Menschen waren zur Monatsmitte als arbeitslos registriert, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das waren 2200 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 7,2 Prozent. Im Vorjahresmonat waren es 6,8 Prozent.

„Trotz der konjunkturell angespannten Lage ist der Arbeitskräftebedarf der Unternehmen in Sachsen-Anhalt groß“, sagte Regionaldirektionschef Markus Behrens. Im September komme der Arbeitsmarkt typischerweise mit der Herbstbelebung wieder in Schwung. Viele Jüngere, die sich nach Schule und Ausbildung arbeitslos gemeldet hatten, hätten nun eine Lehre oder ihre erste Arbeitsstelle angetreten. Die Unternehmen stellten wieder vermehrt Beschäftigte ein, obwohl die Inflation, die steigenden Energiekosten und die Lieferengpässe nach wie vor die wirtschaftliche Entwicklung belasteten, so Behrens.