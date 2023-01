Erfurt - In Thüringen wird einer Prognose von Arbeitsmarktexperten zufolge bis 2040 jeder vierte Erwerbstätige altersbedingt ausscheiden. Damit verliere der Arbeitsmarkt in den nächsten 17 Jahren mehr als 200.000 Arbeitskräfte, sagte der Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens, am Donnerstag in Erfurt.

Sachsen-Anhalt und Thüringen seien die Länder, die in Deutschland am stärksten von dem demografischen Arbeitskräfteverlust betroffen seien, sagte Behrens. Es gingen immer mehr ältere Beschäftigte in den Ruhestand, hingegen fehle der Nachwuchs. Die Lücke sei nur durch Zuwanderung zu schließen. Es brauche künftig noch mehr ausländische Arbeitskräfte in Thüringen.