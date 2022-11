Arbeitsagentur informiert über Arbeitslosenzahl im Oktober

Chemnitz - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert am heutigen Morgen (10.00 Uhr) über die Entwicklungen am sächsischen Arbeitsmarkt im Oktober. Zuletzt war die Arbeitslosigkeit gesunken, der übliche Herbstaufschwung angesichts der Verunsicherung in weiten Teilen der Wirtschaft aber nur verhalten ausgefallen. So waren Mitte September in Sachsen rund 121 500 Menschen arbeitslos gemeldet (minus 1,6 Prozent), die Arbeitslosenquote lag bei 5,8 Prozent.

Experten befürchten für den deutschen Arbeitsmarkt weiterhin negative Einflüsse durch Inflation, Energiekrise und weitere Folgen des Ukraine-Krieges. So ist das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Oktober zum sechsten Mal in Folge gesunken.