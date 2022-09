Arbeitsagentur gibt Arbeitslosenzahlen bekannt

Licht brennt in den Räumen eines Bürokogebäudes.

Chemnitz - Über die Entwicklungen auf dem sächsischen Arbeitsmarkt informiert die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag (10.00 Uhr). Im August war die Arbeitslosigkeit den dritten Monat in Folge gestiegen und das ungewöhnlich stark. Fast 123.500 Menschen waren arbeitslos gemeldet. Die Quote kletterte von 5,6 auf 5,9 Prozent.

Die Aussichten für die Zukunft seien getrübt, hatte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen, Ende August konstatiert und auf viele Risiken verwiesen. Einer Erhebung des Ifo-Instituts zufolge hat sich das Geschäftsklima in der ostdeutschen Wirtschaft drastisch verschlechtert.