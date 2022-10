Arbeitnehmerkammer: Zu wenig Ausbildung in Bremer Betrieben

Bremen - Bremer Betriebe investieren zu wenig in die Aus- und Weiterbildung ihrer Angestellten. „An- und Ungelernten wird wenig bis nichts angeboten - das ist bei den anstehenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt ein Problem“, sagte Michaela Gröne von der Arbeitnehmerkammer in Bremen am Dienstag. Dabei beziehe sie sich auf eine Umfrage unter den Betriebsräten in diesem Jahr. 72 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass es in ihren Betrieben keine oder nur in Einzelfällen Weiterbildungsangebote durch den Arbeitgeber gebe. Finanzielle Gründe würden dabei nur eine kleine Rolle spielen. 56 Prozent der Befragten gaben zeitliche Ressourcen als Grund an, bei 40 Prozent sei es die fehlende Motivation innerhalb der Belegschaft.

„Die Lösung kann nicht sein, dass die Weiterbildung zu kurz kommt. Betriebe müssen sich Wege überlegen, wie sie zeitliche Freiräume für Weiterbildung schaffen, ihre Beschäftigten fördern und ihnen mögliche Perspektiven zur beruflichen Entwicklung aufzeigen können“, so Gröne. Auch die Ausbildungsquote sei seit Jahren Rückläufig. Nur 22 Prozent aller Unternehmen in Bremen bilden Nachwuchsfachkräfte aus. Die Arbeitnehmerkammer Bremen fordert daher mehr Mitbestimmungsrechte für Arbeitnehmer, die sich dadurch mehr in betriebliche Weiterbildungskonzepte einbringen könnten.