Bernau bei Berlin/Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrororganisation IS in Bernau bei Berlin festnehmen lassen. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll er einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben.