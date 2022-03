Seltene Lebensmittel: So viel kosten Öl, Mehl und Toilettenpapier auf Ebay

Magdeburg/DUR/it - Bereits während der Corona-Pandemie wurde das Hamstern sehr beliebt. In Deutschland war vor allem das Toilettenpapier die neue Währung. In Frankreich waren es hingegen Kondome und Wein. Doch mit dem Angriff Russlands in der Ukraine scheint eine neue Angst entfacht worden zu sein. Erneut stehen Kunden in den Supermärkten vereinzelt vor leeren Regalen.

Sowohl Sonnenblume- und Rapsöl als auch wieder Nudeln, Mehl und zeitweise Toilettenpapier sind in den Märkten nicht mehr erhältlich oder werden nur rationiert verkauft. Wer also die raren Güter zu Hause hat und Geld verdienen möchte, kann mitunter auf Ebay hohe Preise dafür erzielen.

So werden beispielsweise drei Liter Sonnenblumenöl für 18,90 Euro und ein Liter Öl von Penny für 9,99 Euro angeboten. Auch Mehl wird gehandelt. Ein Kilo Weizenmehl von "ja!", das bei Rewe 45 Cent kostet, wird auf Ebay für 7,99 plus rund sechs Euro Versand verkauft.

Auch Toilettenpapier wird erneut wie Blattgold gehandelt. Auf Ebay werden acht Rollen des dreilagigen Klopapiers von der Marke Regina für sieben Euro angeboten. Gleiches Produkt kostet bei Rossmann nur 3,29 Euro.

Hamsterkäufe 2020 machen sich nun bezahlt

Doch manche Verkäufer auf Ebay-Kleinanzeigen haben gute Gründe für ihre erhöhten Preise und werden bei der Produktbeschreibung kreativ. Ein Verkäufer aus Nordrhein-Westfalen scheint vorgesorgt zu haben und bietet gleich alle raren Güter an. Sechs Packungen Mehl für "nur" zehn Euro. Schließlich wurde das Mehl "von Jungfrauen in einer Vollmondnacht gemahlen", schreibt der Verkäufer.

Außerdem bietet er "tibetanisches Weltraumöl für Pfanne und Motor gleichermaßen geeignet" für schlappe 17 Euro je Liter.

Doch auch Tauschgeschäfte sind beliebt. Mitunter sind hier die Hamsterkäufer aus 2020 unterwegs. Einen Vorrat an Toilettenpapier angelegt zu haben, macht sich in diesen Zeiten also doch bezahlt, um an Öl oder sonstiges zu kommen. So bietet ein Nutzer auf Ebay sein Toilettenpapier im Austausch gegen Weizenmehl, Pflanzenöl oder auch Diesel an - mit dem Zusatz "Toilettenpapier ist seit März 2020 kühl, trocken und dunkel gelagert".