Angebliche Polizeibeamte betrügen 79-Jährige um Tausende

Magdeburg - In Magdeburg haben sich Kriminelle als Polizisten auf der Suche nach Falschgeld ausgegeben und eine Seniorin um mehrere Tausend Euro betrogen. Sie kündigten sich bei der 79 Jahre alten Rentnerin telefonisch an und gaben an, ihren Bargeldbestand auf Falschgeld überprüfen zu wollen, teilte die Polizei am Sonntag in Magdeburg mit. Am Samstag händigte die Frau den beiden Männern einen mittleren vierstelligen Betrag aus. Die Täter nahmen das Geld und verließen die Wohnung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betruges.

Die Beamten wiesen darauf hin, dass sich die Polizei niemals telefonisch nach Bargeld oder Wertgegenständen erkundigt, um diese zur Überprüfung abzuholen.