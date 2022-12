Amateurfußballer stirbt bei Hallenturnier in Lingen

Bälle liegen in einem Gitterkasten bei einem Amateur-Fußballclub.

Lingen - Bei einem Amateur-Fußballturnier in Lingen im Kreis Emsland ist ein 24 Jahre alter Mann gestorben. Nach Angaben des veranstaltenden Clubs TuS Lingen ereignete sich der tragische Vorfall am Mittwochabend bei der Auftaktpartie. Nach etwa acht Minuten habe sich der junge Mann auswechseln lassen und sei dann zusammengebrochen, teilte der Verein aus Lingen am Donnerstag auf dpa-Anfrage mit.

Trotz eingeleiteter Reanimation starb der Mann, die Hintergründe sind bislang unklar. Auch die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtete über den Vorfall. Der Verein des Betroffenen teilte auf seiner Webseite mit, dass er trauere. Das Turnier wurde abgesagt.