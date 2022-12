Am Dienstag etwas kühler in Berlin und Brandenburg

Potsdam - Nach milden Temperaturen über Weihnachten wird es in Berlin und Brandenburg am Dienstag etwas kühler. Wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte, soll es tagsüber wechselnd bewölkt und größtenteils trocken werden. Stellenweise kann es Regen- oder Graupelschauer geben, bei Höchsttemperaturen zwischen sechs und acht Grad. Aus Südwesten weht ein mäßiger bis frischer Wind, lokal wird es böig. Zum Abend lockert es auf.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wolkig mit Tiefstwerten zwischen drei und null Grad. In Bodennähe kann es bei minus zwei Grad frostig werden. Am Mittwoch kann es vor allem morgens mitunter etwas regnen und es bleibt windig. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad.

Die Nacht zum Donnerstag bringt viele Wolken und Regen. Dafür kühlt es voraussichtlich kaum ab, die Temperaturen liegen zwischen sieben und fünf Grad. Am Donnerstag soll es ungewöhnlich warm werden. Die Temperaturen klettern auf zehn bis zwölf Grad. Neben gelegentlichen Windböen kann zwischenzeitlich auch mal die Sonne durch die Wolkendecke blinzeln.