Alzheimer-Krankheit nimmt in Sachsen-Anhalt stark zu

Halle - Die Sterbefälle und die Zahl der stationär Versorgten wegen Alzheimer steigen in Sachsen-Anhalt seit Jahren an. Laut letzten verfügbaren Zahlen starben im Jahr 2020 an der Alzheimer-Krankheit 256 Frauen und 156 Männer des Landes, wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte. Zwanzig Jahre zuvor waren es 111 Frauen und 40 Männer. Das ist eine Zunahme um 173 Prozent. Am 21. September ist Welt-Alzheimertag.

Aufgrund der Krankheit mussten im Jahr 2020.563 Frauen und 339 Männer aus Sachsen-Anhalt stationär versorgt werden. Im Jahr 2000 waren es 196 Einwohnerinnen und 89 Einwohner des Landes. Die Krankenhausbehandlungen nahmen damit um 217 Prozent zu.