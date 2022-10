Alkoholisierter Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wolmirstedt - Ein 46-jähriger Mann hat sich bei einem Sturz mit seinem Motorroller schwer verletzt. Er sei in der Nacht zum Freitag in Wolmirstedt (Landkreis Börde) mit überhöhter Geschwindigkeit gestürzt, teilte die Polizei mit. Die hinzugerufenen Rettungskräfte stellten laut Polizei „starken Alkoholgeruch in der Atemluft“ des Mannes fest, der kurz darauf ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei ermittelt nun die genauen Unfallumstände.