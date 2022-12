Alexander Verlag bekommt Kurt-Wolff-Preis 2023

Leipzig/Berlin - Der Alexander Verlag Berlin wird mit dem Kurt-Wolff-Preis 2023 ausgezeichnet. Seit genau 40 Jahren publiziere der Verlag „mit sicherem Griff gut gemachte Bücher zu Theater und Film sowie literarische und essayistische Texte“ und zeige damit, dass solche Literatur ergreifend sein könne, teilte die Kurt-Wolff-Stiftung am Freitag in Leipzig mit. Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert. Zudem geht der mit 15.000 Euro dotierte Förderpreis an den Elif Verlag aus Nettetal in Nordrhein-Westfalen.

Die Auszeichnungen werden am 28. April auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Die Kurt-Wolff-Stiftung vergibt die Ehrung seit 2001. Sie versteht sich als Interessenvertretung unabhängiger Verlage.