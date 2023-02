Berlin - Alba Berlin ist erfolgreich in die Rückrunde der Basketball-Bundesliga gestartet. Am Sonntagabend siegte Alba beim Tabellenzwölften MLP Academics Heidelberg mit 94:86 (40:34). Die Hauptstädter bleiben nach dem zehnten Ligasieg in Serie weiterhin Tabellenführer. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 20 und Yovel Zoosman mit 14 Punkten.

Beide Teams versuchten, von Beginn an viel Tempo zu machen, was allerdings auf beiden Seiten zu einigen Fehlern führte. Die Berliner, die erneut auf Nationalspieler Maodo Lo wegen Knieproblemen verzichten mussten, leisteten sich allein in der ersten Halbzeit acht Ballverluste. Erst gegen Ende des ersten Viertels gelang es dann den Gästen, sich leicht abzusetzen.

Die Berliner wirkten nun souveräner, trafen vorne besser ihre Würfe und standen vor allem in der Defensive sehr gut. Besonders unter dem Korb war der deutsche Meister sehr aufmerksam und ließ nicht viel zu. So kamen die Berliner vermehrt zu Ballgewinnen und gingen Mitte des zweiten Viertels erstmalig zweistellig in Führung (29:19). Doch Heidelberg blieb dran und verkürzte zur Pause wieder.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber dann sogar wieder auf einen Zähler heran (40:39). Doch Alba blieb unbeeindruckt, konterte auch diese Heidelberger Drangphase und lag vor dem Schlussviertel wieder mit zehn Punkten vorne (66:56) - auch dank nun starker Quote bei den Distanzwürfen. Den Vorsprung brachte Alba souverän über die Zeit.