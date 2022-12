Alba hofft auf Befreiungsschlag gegen Villeurbanne

Berlin - In der Basketball-Bundesliga ist Alba Berlin mit zehn Siegen aus elf Spielen voll im Soll. In der Euroleague sieht es anders aus. Hier soll nach zwölf Pleiten in Folge endlich wieder ein Erfolgserlebnis her. Eine schwache erste Halbzeit wie beim am Ende klaren 86:60-Erfolg gegen den Mitteldeutschen BC am Montagabend kann sich das Team von Trainer Israel González am Freitag bei Asvel Villeurbanne (20.00 Uhr/MagentaSport) jedoch nicht erlauben.

„Wir müssen die Energie aus der zweiten Halbzeit auch am Freitag aufbringen und mit Selbstbewusstsein spielen, damit wir das Spiel gewinnen können“, sagte Nationalspieler Johannes Thiemann. Auch für Center Yanni Wetzell, mit 14 Punkten Topscorer gegen den MBC, muss die Mannschaft trotz der Negativserie „positiv bleiben und selbstbewusst auftreten.“

Es ist jedoch nicht nur eine mentale Frage für Alba. Eine Infekt-Welle geht im Team um. „Wir befinden uns gerade einer schwierigen Situation. Spieler sind krank oder geschwächt“, sagte González. Am Morgen des MBC-Spiels hatte sich Kapitän Luka Sikma krankgemeldet. „Die Spieler haben Einsatz gezeigt und es mit viel Herz gelöst. Manchmal müssen wir jedoch cleverer spielen“, forderte González nach dem Sieg. „Wir wissen, dass wir uns weiter verbessern müssen. Um in der Euroleague zu bestehen, müssen wir ein nahezu perfektes Spiel zeigen.“

Villeurbanne zeigte sich zuletzt in guter Verfassung. Die Franzosen kletterten mit drei Siegen in den letzten vier Spielen, darunter auch bei Top-Favorit Barcelona, etwas aus dem Tabellenkeller. González warnt vor dem erfahrenen Topstar Nando de Colo. Der 35-jährige Spielmacher trete derzeit auf, als sei er wieder 20 Jahre alt, so der Spanier. „Villeurbanne hat einige Waffen, doch de Colo ist sicher ein besonderer Spieler.“ Ob Alba-Kapitän Sikma helfen kann, die Niederlagen-Serie zu beenden, entscheidet sich kurzfristig.