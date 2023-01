Berlin (dpa/bb) ­­- Alba Berlin hat seine Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Am Samstagabend gewannen die Berliner vor 8985 Zuschauern gegen die Hakro Merlins Crailsheim nach einigen Startproblemen noch souverän mit 100:77 (46:37). Für die Hauptstädter war es der neunte Ligasieg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 14 und Malte Delow mit 13 Punkten.

Nur 44 Stunden nach der Euroleague-Niederlage gegen Valencia gab Trainer Israel Gonzalez Kapitän Luke Sikma eine Verschnaufpause, zudem musste er auf Nationalspieler Maodo Lo wegen Knieproblemen verzichten. Sein Team fand in der Offensive zunächst gar nicht in die Partie. Crailsheim verwandelte gleich seine ersten fünf Drei-Punkt-Würfe verwandelte, Alba traf bei neun Versuchen im ersten Viertel kein einziges Mal den Korb.

So lag Alba Ende des ersten Viertels bereits 10:23 zurück. Doch anschließend startete der deutsche Meister eine Aufholjagd. Die Defensive stand weiter gut, aber nun fielen auch vorne die Würfe. Und bei Crailsheim ging die Wurfquote stark herunter. Mitte des zweiten Viertels ging Alba wieder in Führung (29:27) und baute sie bis zur Pause weiter aus.

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gastgeber dann weiter absetzen. Zeitweise betrug der Vorsprung 23 Punkte (67:44). Crailsheim kämpfte sich danach zwar wieder zurück, doch Alba hatte alles im Griff, ließ die Gäste nicht mehr näher als zwölf Punkte herankommen und gewann am Ende souverän.