Alba Berlin kassiert erste Pleite bei Anadolu Efes

Berlin - Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague nach drei Siegen zum Start seine erste Niederlage kassiert. Am Freitagabend verloren die ersatzgeschwächten Berliner trotz großen Kampfes bei Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul knapp mit 74:78 (37:41). Für den Basketball-Bundesligisten war es das vierte Spiel in nur acht Tagen. Beste Berliner Werfer waren die beiden Israelis Tamir Blatt und Yovel Zoosman mit je 15 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste erneut auf das verletzte Quartett Maodo Lo, Johannes Thiemann, Jaleen Smith und Marcus Eriksson verzichten. Von Beginn an trafen beide Teams gleich ihre Würfe. Alba agierte absolut auf Augenhöhe, und so konnte sich zunächst kein Team absetzen.

Im zweiten Viertel konnten die Gäste dann kurzzeitig mit acht Zählern davonziehen (33:25). Doch Anadolu schlug prompt zurück und ging noch vor der Pause wieder in Führung. Die Partie drohte nach dem Seitenwechsel zugunsten der Türken zu kippen, als die Gastgeber auf 48:39 davonzogen.

Doch Alba blieb ruhig, kam wieder mehr ins Tempospiel und holte sich nach einem 16:0-Lauf die Führung (55:48) wieder zurück. Aber in der hitzigen Atmosphäre wurde es im letzten Viertel wieder eng. Die müder werdende Berliner ließen nun zu viele offene Würfe liegen. Die Entscheidung fiel 109 Sekunden vor dem Ende als Anadolu zum 78:72 traf.