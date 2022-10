Aktivisten blockieren Stadtautobahnen an mehreren Stellen

Berlin - Klimaaktivisten haben die Stadtautobahnen A100 und A114 an mehreren Stellen blockiert. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, befinden sich mehrere Personen auf den Fahrbahnen des Stadtrings. Konkret betroffen ist ersten Erkenntnissen nach der Verkehr in der Prenzlauer Promenade auf der A114 sowie die Ausfahrten Spandauer Damm, Beusselstraße, Konstanzer Straße und Tempelhofer Damm auf der A100. Ob sich die Aktivisten wie bei früheren Blockaden auf die Straße geklebt haben, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.